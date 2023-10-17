ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Земельные участки
Mudanya
Земельные участки в Mudanya, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
5 780 м²
1/1
Большой земельный участок в живописной горной местности в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бект…
€3,05 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
7 743 м²
1/1
Банановая теплица в южном районе Алании Район: Анталья, АланьяБанановая теплица 7743м2. Имее…
€394,878
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
865 м²
1/1
Земля в KARGICAK с зеленой территорией и хорошим видомРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасст…
€827,258
Рекомендовать
Земельные участки
Uezuemlue, Турция
6 000 м²
2/2
Земельный участок с домом в красивейшем месте в UzunözРайон: Анталья, Аланья, УзунёзЗемельны…
€353,966
Рекомендовать
Земельные участки с Dlya dolgosrochnogo VNZh
Аланья, Турция
1 790 м²
1/1
Земельный участок для постройки жилого комплекса в зоне для ВНЖРайон: Анталья, Аланья, Авсал…
€1,32 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
2 350 м²
1/1
Земельный участок с водой и проведенным электричеством в ÜZÜMLÜ 2350 M2Район: Анталья, Алань…
€81,723
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1 176 м²
1/1
Земельный участок с садом и домиком в BektaşРайон: Анталья, Аланья, БекташРасстояние до моря…
€1,02 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
856 м²
1/1
Отличный участок земли с видом на море в KIZILCAŞEHİRРайон: Анталья, Аланья, КызылджашехирРа…
€95,360
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
4 182 м²
1/1
Земля для инвестиционной сделки в ÖTEKÖYРайон: Анталья, Аланья, ЁтекёйПоле находится рядом с…
€11,030
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
2 180 м²
1/1
Просторный участок земли на возвышенности под строительство с красивым пейзажем в АланииРай…
€1,67 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Белек, Турция
970 м²
Участок земли 970 кв.м. Возможность застройки 2-х этажного дома Рядом с виллами и домами Мес…
€319,225
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
741 м²
1/1
Участок с видом на море, город и природу. Район: Анталья, Аланья, ЧаршыУчасток 741м2. Базар …
€762,381
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL