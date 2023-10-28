Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Mimarsinan Mahallesi
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Mimarsinan Mahallesi, Турция

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Инжекум, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Инжекум, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€375,633
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 5/7
Квартира в Ускюдаре, Стамбул Рядом с Дорожными Развязками. Новая квартира расположена в Ускю…
€302,817
Вилла 3 спальни в Каракокали, Турция
Вилла 3 спальни
Каракокали, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Стильная вилла с большой террасой и красивым видом. Планировка 3 + 1 (3 спальни + гостина…
€299,627
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Отличная Квартира 1+1 в KESTEL у моря в строящемся домеРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстоя…
€128,860
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ в Sahkulu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Sahkulu Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры на продажу находится в Бейоглу. Бейоглу - это район, расположенный в европейской ча…
€109,200
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Этаж 3/3
Роскошная квартира 2+1 в потрясающем комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долго…
€990,827
Квартира 2 спальни с лифтом, с садом, с видом на горы в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с садом, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Located in Alanya Kargicak district, only 750 meters from the sea and 400 meters from the sh…
Цена по запросу
Квартира в Бодрум, Турция
Квартира
Бодрум, Турция
Эти захватывающие дух объекты недвижимости на продажу в Бодруме расположены в районе Адабуку…
€216,779
Квартира 3 комнаты с Meblirovannaya в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с Meblirovannaya
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Квартира 2+1 у моря в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 200Очаровательна…
€125,556
Вилла 7 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 7
Площадь 330 м²
Этаж 3/3
Частная вилла в Каргыджаке от компании Zera Homes планировки 5+2, площадью 330 м². Год постр…
€572,927
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж 8/9
Пентхаус 3+1 в новой резиденции премиум класса в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларР…
€200,248
Квартира в Махмутлар центр, Турция
Квартира
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 55 м2, а …
€122,500

Параметры недвижимости в Mimarsinan Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти