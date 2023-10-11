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Дуплексы с видом на море в Mimarsinan Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€437,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€354,000

Параметры недвижимости в Mimarsinan Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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