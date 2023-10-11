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Квартиры с видом на море в Mimarsinan Mahallesi, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€468,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€298,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€236,000

Параметры недвижимости в Mimarsinan Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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