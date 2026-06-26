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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Милясе, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Двухуровневая квартира с частным садом в аренду в комплексе Horizon Sky в Миласе Эта квартир…
$925
в месяц
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