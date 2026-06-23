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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в Милясе, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с видом на море в аренду в Бодруме Вилла расположена в проекте The House Res…
$3,891
в месяц
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