Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Milas
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Milas, Турция

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Инжекум, Турция
Квартира 2 комнаты
Инжекум, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
Элитный проект в 1400 м. от моря в районе Авсаллар. Представляем вашему вниманию новый, зам…
€115,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Махмутлар центр, Турция
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 8
Продажа апартаментов 1+0 в Махмутлар - это очень популярное место для проживания как среди т…
€93,666
Квартира 2 комнаты в Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 11
€260,500
Квартира 1 спальня с лифтом, с садом, с видом на горы в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с садом, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Современные новые квартиры на продажу в Алании имеют монументальное внутреннее пространство …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Payallar, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 8
Квартиры в Ортахисаре с Видом на Природу Для Комфортной Жизни Современные квартиры расположе…
€179,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Жилой комплекс из четырех блоков с комфортом и разнообразной инфраструктурой. Квартиры в ж…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в Yaylali, Турция
Квартира 3 комнаты
Yaylali, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Небольшой клубный дом в Махмутларе в 850 м. от моря. Вашему вниманию представлен новый прое…
€218,000
Квартира 3 комнаты в Алания, Турция
Квартира 3 комнаты
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Новая элитная резиденция в Оба Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию со со…
€334,000
Квартира 3 спальни с балконом в Tomtom Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 5
«Умные» Квартиры в Стамбуле Рядом с Площадью Таксим. Квартиры с системой «умный дом» располо…
€1,26 млн
Квартира 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Ciplakli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Ciplakli, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
Апартаменты в районе, открытом для получения ВНЖ Планировка квартиры и удобства Компания «Ze…
€259,234
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/8
Новый жилой комплекс расположен на курорте Авсаллар, в 10 минутах ходьбы от знаменитого пляж…
€121,289

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти