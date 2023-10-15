ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Milas
Особняки
Особняки с видом на горы в Milas, Турция
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
3
79 м²
5/5
Новые апартаменты в современном комплексе Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
€161,301
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
1
69 м²
Современный жилой комплекс, находящийся в популярном районе европейской части Стамбула, в са…
€715,268
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Махмутлар центр, Турция
6
5
400 м²
1/3
Вилла 5+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную виллу 5+1 в уютном жилом ко…
€410,147
Рекомендовать
Дуплекс 6 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Каракокали, Турция
6
320 м²
4/5
Роскошный дуплекс 5+1 для жизни и инвестиций с собственной сауной в ObaРайон: Анталья, Алань…
€304,540
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
1
105 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€313,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Алания, Турция
1
2
152 м²
Axe Houses are nestled in the center of the city and nature in Oba, Alanya. The project is o…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Конаклы, Турция
2
65 м²
8
Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция Резиденция располагает бассе…
€125,276
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Турция, Турция
2
1
42 м²
12
Новый элитный комплекс в Алтынташе Рады Вам представить новый элитный комплекс с собс…
€223,717
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
3
90 м²
6/6
Прекрасная Квартира 2+1 в Mahmutlar у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до мор…
€260,243
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
3
130 м²
7/7
Великолепная квартира 2+1 с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиПросторная кварти…
€221,483
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Махмутлар центр, Турция
3
86 м²
4/4
Идет строительство современного комплекса в Махмутларе, в котором предложены к продаже ком…
€151,874
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
2
1
45 м²
1
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
€150,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Milas, Турция
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL