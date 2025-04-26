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Дома с гаражом в Милясе, Турция

виллы
41
18 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Этаж 9/12
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла люкс с инфраструктурой …
$1,28 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 648 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с собственным бассейном в…
$2,72 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$844,585
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 класса люкс с бассе…
$1,07 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект премиальных вилл…
$929,155
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 и 4+2 с видом на море и горы в район…
$452,894
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Вилла 6 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 6 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Уникальная дизайнерская вилла 5+1 в эко районе Каргыджак. Район\пляж: Рай…
$2,45 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Что вы получаете: Вилла с панорамным видом на море и Аланию О строительст…
$1,66 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект вилл в комплексе…
$1,11 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 в горах района Каргыджак. О строите…
$612,018
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 и 4+2 премиум класс…
$1,39 млн
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 и 4+1 премиум класса с собствен…
$778,932
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы с панорамным видом в го…
$834,570
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Просторную виллу 3+1 с потрясающим видом на горы в районе Каргыджак. Райо…
$550,816
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Вилла 7 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 7 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 502 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла класса VIP с панорамным…
$1,95 млн
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Вилла 3 комнаты в Savran, Турция
Вилла 3 комнаты
Savran, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Турецкое гражданство Возможность через собственно…
$550,209
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Агентство
Sun and sands
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Виллы 4+1 с видом на море в районе Каргыджак. О строительстве: Вилла была…
$753,590
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Вилла 2 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/7
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальный комплекс с жилой …
$244,807
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