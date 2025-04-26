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Квартиры с бассейном в Милясе, Турция

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53 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/8
Что вы получаете: Квартиру с видом на море в престижном районе Каргыджак. О строительстве:…
$131,862
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Современный стиль и просторные планировки в новом комплексе района Каргыдж…
$129,637
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апатраменты в новом комплексе в 100 метрах от …
$188,057
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Премиум комплекс в тихом районе Каргыджак. О строительстве: Проект осущес…
$354,971
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Грандиозный комплекс премиум в районе Каргыджак на первой береговой линии,…
$324,875
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Апартаменты с панорамным видом на море в новом комплексе района Каргыджак.…
$150,223
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Элитный проект от надежного застройщика на побережье предлагает уникальную…
$100,705
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в шаговой доступности от моря в ра…
$189,169
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Качественные апартаменты в районе Каргыджак. Район\пляж: Каргыджак это пр…
$239,244
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Элитная недвижимость в комплексе премиум класс…
$332,715
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в комплексе с инфраструктурой, в тихом, …
$179,154
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/6
Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс с уникальным дизайном и инфраструктурой 5* в райо…
$311,573
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Элитная недвижимость в комплексе премиум класс…
$155,786
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Элитная недвижимость в комплексе премиум класс…
$149,110
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/6
Для аренды Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в новом комплексе, c видом на бассейн и море в…
$159,125
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: ;Апартаменты и коммерческая недвижимость в 200…
$134,644
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в шаговой доступности от Средиземн…
$158,012
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в комплексе с инфраструктурой …
$172,478
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс класса люкс в тихом, элитном районе К…
$149,110
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в новом комплексе в элитном районе Каргыджак. Район\пляж:…
$94,251
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/14
Что вы получаете: Предлагаем уютную квартиру с планировкой 2+1, которая расположена в комфор…
$191,357
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в комплексе премиум класса н…
$158,556
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в комплексе премиум класса в район…
$299,333
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в комплексе с инфраструктуро…
$205,861
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс, окружённый изумительной природой в р…
$144,659
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Что вы получаете: Жилой комплекс премиум класса в 100 метрах от…
$202,522
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в элитном районе Алании Каргыджак.…
$144,659
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Квартира 3 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 3 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в комплексе класса люкс в ра…
$190,560
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты 1+1 и пентхаусы 2+1 с панорамным в…
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/10
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Элитный комплекс с панорамным…
$139,095
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