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Виллы с садом в Мезитлях, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 2
Новый проект современного жилого комплекса, состоящий из двухэтажных отдельных вилл планиров…
Цена по запросу
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