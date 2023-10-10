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Продажа новых домов в Mezitli, Турция

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100 м²
€200,824
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Mezitli, Турция
39 м²
€66,733
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
65 м² 2 ванных
€181,666
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
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58 м²
€176,482
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