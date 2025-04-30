Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мезитли
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Мезитлях, Турция

дуплексы
7
1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 4
Новый жилой комплекс, расположенный в районе Чешмели, состоит из 4х блоков с современным фас…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти