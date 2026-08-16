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Квартиры с бассейном в Мезитлях, Турция

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однокомнатные
168
двухкомнатные
157
трехкомнатные
36
четырехкомнатные
12
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
UP UP
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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