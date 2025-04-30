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Квартиры с гаражом в Мезитлях, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Расположен в г. Мерсин, р-н Мезетли, мкр. Тедже Квартиры планировками 1+1 и 2+1 Цены 1+1…
$82,367
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