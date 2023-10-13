Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Мерсин
  5. Комнаты

Количество комнат с бассейном в Мерсин, Турция

Комната В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
€169,000
Квартира 3 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 3 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 6/15
€79,657
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с интернетом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 184 м²
Этаж 4/4
Квартира 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедж…
€1,07 млн
Квартира 2 комнаты в Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Тедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфрастру…
€73,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с Pool в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с Pool
Махмутлар центр, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Заполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Аланья сегодня стала одн…
€130,354
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Этаж 3/4
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes…
€224,175
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 5/5
Строящийся комплекс. Выгодная инвестиция Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Пр…
€316,144
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Бутик-комплекс в Каргыджаке в 100 метрах от моря. Представляем новый бутик-комплекс н…
€150,827
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Новая элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€1,68 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Очаровательная квартира 2+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 600Очаровате…
€193,371
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Потрясающая вилла 3+1 у моря Район: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: 50- 3+1 - 250…
€497,240

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти