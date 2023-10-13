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Количество комнат в Мерсин, Турция

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1 объект найдено
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/11
Новый элитный комплекс в Тедже.  Квартира от собственника. 46 000 полная стоимость. Возмо…
€46,000

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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