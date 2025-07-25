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Бунгало в Мерсине, Турция

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2 объекта найдено
Бунгало 4 комнаты в Эрдемли, Турция
Бунгало 4 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Виллы в пешей доступности от моря в Мерсине, Аяш Мерсин — один из городов, подходящих для от…
$567,562
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Бунгало 3 комнаты в Силифке, Турция
Бунгало 3 комнаты
Силифке, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с элегантным дизайном в Мерсине Район Силифке в Мерсине привлекает множество мес…
$312,907
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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

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