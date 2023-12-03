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Дуплексы в Merkez Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€378,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Merkez Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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