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Турция
Жилая
Merkez Mahallesi
Квартиры
Квартиры с видом на море в Merkez Mahallesi, Турция
Квартира
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Параметры недвижимости в Merkez Mahallesi, Турция
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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