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Квартиры-студии в Mentese, Турция

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1 объект найдено
Студия в Kuyucak Koey, Турция
Студия
Kuyucak Koey, Турция
Площадь 50 м²
Жилой комплекс отельного типа расположен всего в 300 метрах от шикарного пляжа и собственног…
€166,093

Параметры недвижимости в Mentese, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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