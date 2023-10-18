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Коммерческая недвижимость в Mentese, Турция

1 объект найдено
Отель 2 комнаты в Мугла, Турция
Отель 2 комнаты
Мугла, Турция
Комнаты 2
Этаж 1/1
Небольшой уютный отель на 20 номеров в KötekliРайон: Мугла, Ментеше, КётеклиПродается отель …
€2,07 млн
Realting.com
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