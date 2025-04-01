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Квартиры с террасой в Menemen, Турция

трехкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Atatuerk Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Atatuerk Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 12
Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, …
$233,508
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Квартира 5 комнат в 30 Agustos Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
30 Agustos Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 147 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция Предлагаются квартиры с балко…
$419,078
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Параметры недвижимости в Menemen, Турция

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