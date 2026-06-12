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Дома с видом на горы в Мендересе, Турция

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1 объект найдено
Дом 6 комнат в Мендерес, Турция
Дом 6 комнат
Мендерес, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Этаж 1/3
Новая вилла с бассейном в Мендересе, Измир Сдвоенная вилла расположена в Мендересе в Измире.…
$400,526
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