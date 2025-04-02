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Квартиры с бассейном в Menderes, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Yenikoey, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenikoey, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Для любителей высоток и небоскребов, у нас замечательное предложение! Проект жилого комплекс…
Цена по запросу
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