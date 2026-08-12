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Снять виллы посуточно в Средиземноморском регионе, Турция

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2 объекта найдено
Qoople Villa Tepe Семейная вилла 4+1 с захватывающим видом на море и горы в Аланья, Турция
Qoople Villa Tepe Семейная вилла 4+1 с захватывающим видом на море и горы
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
✨ Вилла 4+1 с красивым видом на море и горы для отдыха всей семьи Просторная вилла с пано…
$284
за сутки
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Qoople Villa Toskana | Панорама 360° над Аланией в Аланья, Турция
Qoople Villa Toskana | Панорама 360° над Аланией
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
~300 м² · 4 спальни · до 8 гостей · 2 этажа · приватный бассейн   Вы когда-нибудь прос…
$577
за сутки
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