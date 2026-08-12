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Долгосрочная аренда пентхаусов с видом на море в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
16
Аланья
15
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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Двухуровневая квартира в аренду в Бююкхасбахче, Алания Бююкхасбахче – один из престижных рай…
$1,045
в месяц
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с бассейном
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