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Снять офисы на длительный срок в Средиземноморском регионе, Турция

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1 объект найдено
Офис 86 м² в Муратпаша, Турция
Офис 86 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/3
Офис с 2 комнатами в аренду в охраняемом комплексе на бульваре Аспендос в Анталии Это офисно…
$1,882
в месяц
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