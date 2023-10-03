ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Средиземноморский регион
Особняки
Особняки возле озера в Средиземноморский регион, Турция
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
3
2
120 м²
4
Прекрасная Квартира 2+1, 120 квм на 4 этаже. Кухня + салон (американская планировка) + 2 спа…
€58,437
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с садом, с сауной
Каракокали, Турция
3
2
130 м²
5
Выставлен на продажу дуплекс планировки 2+1 в районе Оба. Дуплекс имеет площадь 130м2. В пла…
€247,500
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Yenisehir, Турция
2
60 м²
14/14
Комфортные Апартаменты 1+1 в MERSİNРайон: Мерсин, Енишехир, ЧифтликкёйРасстояние до моря: 15…
€72,913
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Аланья, Турция
5
1
65 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Паяллар. Комплекс расположится на бл…
€122,760
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Demirtas, Турция
2
1
58 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Море и Природу в Алании, Демирташ Роскошные квартиры в Алании …
€109,264
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с охраной, с детской площадкой
Мраморноморский регион, Турция
4
125 м²
3/3
Шикарные апартаменты 3+1 в перспективном Küçükçekmece. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамб…
€412,531
Рекомендовать
Студия 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Elvanli, Турция
1
1
39 м²
О проекте: новый инвестиционный проект на старте продаж, полностью оборудован и укомплектова…
€39,314
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4
1
150 м²
Новый комплекс в Газипаша C огромным удовольствием представляем Вам элитные апартаменты в н…
€352,819
Рекомендовать
Квартира
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 1+1, общая площадь …
€138,103
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
2
67 м²
5/5
Новые апартаменты в районе пляжа Клеопатра. ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства в…
€330,959
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
3
120 м²
4/9
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Пре…
€196,474
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Demirtas, Турция
3
1
82 м²
8
Квартиры в Комплексе с Джакузи и Тренажерным Залом в Аланье, Демирташ Недвижимость находится…
€138,334
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL