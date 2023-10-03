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Земельные участки с видом на море в Средиземноморский регион, Турция

53 объекта найдено
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Incebel, Турция
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Incebel, Турция
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Земельный Участок под Застройку с Открытым Видом на Море и Бухту в Каше, Калкан Земля, входя…
€984,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 050 м²
Этаж 1/1
Земля в жилой зоне для постройки виллы с прекрасным видомРайон: Анталья, Аланья, БекташРасст…
€374,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 5 780 м²
Этаж 1/1
Большой земельный участок в живописной горной местности в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бект…
€3,04 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 219 м²
Этаж 1/1
Участок земли с живописным видом на море и природу в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бюйюкхасб…
€1,12 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 2 180 м²
Этаж 1/1
Просторный участок земли на возвышенности под строительство с красивым пейзажем в АланииРай…
€1,66 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 176 м²
Этаж 1/1
Земельный участок под строительство виллы с уникальным видом на Аланию и природуРайон: Антал…
€1,10 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Большой земельный участок в районе Тепе с панорамным видом на окрестностиРайон: Анталья, Ала…
€692,400
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/1
Элитный земельный участок с большой площадью в районе ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРассто…
€3,36 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 3 126 м²
Этаж 1/1
Земельный участок под постройку здания в живописном районе Тепе с видом на природуРайон: Ант…
€1,68 млн
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 609 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Газипаша с возможностью постройки дома и видом на мореРайон: Анталья, Ал…
€220,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 290 м²
Этаж 1/1
Большой участок земли для постройки с великолепным видом на Аланию и море в BEKTAŞРайон: Ант…
€715,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 542 м²
Этаж 1/1
Земля с видом на море в горах рядом с дорогойРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакУчасток премиу…
€308,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Yesiloez, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Yesiloez, Турция
Этаж 1/1
Земля для постройки вилл на природе с видом на горы в YEŞİLÖZРайон: Анталья, Аланья, ЕшилёзР…
€75,800
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 163 м²
Этаж 1/1
Прекрасный земельный участок под строительствоРайон: Анталья, Аланья, БюйюкхасбахчеРасстояни…
€1,38 млн
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 301 м²
Этаж 1/1
Земля под строительство в ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 4000Земля с 2,…
€550,000
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/1
Большой участок в Тепе под застройкуРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Учас…
€3,36 млн
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 1 041 м²
Этаж 1/1
Земельный участок с отличным видомРайон: Анталья, Аланья, БюйюкхасбахчеРасстояние до моря: 1…
€1,16 млн
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 13 500 м²
Этаж 1/1
Продается Остров Мечты. Уникальный земельный участок с островом и с коммерческой площадью в …
€15,74 млн
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 2 722 м²
Этаж 1/1
Земельный участок под строительство в BEKTAŞРайон: Анталья, Аланья, БекташРасстояние до моря…
€1,21 млн
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 2 722 м²
Этаж 1/1
Большая земельная площадь под строительство с великолепным видом на море в ТепеРайон: Анталь…
€1,21 млн
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 672 м²
Этаж 1/1
Участок земли под виллу с шикарным видом в İNCEKUMРайон: Анталья, Аланья, ИнджекумРасстояние…
€357,500
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 2 716 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Payallar с недостроенными вилламиРайон: Анталья, Аланья, ПаялларЗемельны…
€1,79 млн
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 490 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Mahmutlar с видом на море и крепостьРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРас…
€990,000
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 700 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в BADEMAĞACI с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, БадемагаджыЧИСТЫЙ РАВН…
€95,100
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 758 м²
Этаж 1/1
Земельный участок на побережье в UGRAKРайон: Анталья, Аланья, УгракРасстояние до моря: 128НА…
€149,400
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 800 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Demirtaş с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, ДемирташРасстояние до мо…
€163,000
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 1 344 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Kargicak с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до м…
€325,900
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost, с Podhodit dlya grazhdanstva в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
Площадь 719 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Kargicak с видом на море. Подходит для Гражданства.Район: Анталья, Алань…
€401,900
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 1 069 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в TEPE с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до…
€407,000
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 8 100 м²
Этаж 1/1
Земельный участок с прекрасным видом на море и природу в MAHMUTSEYDİРайон: Анталья, Аланья, …
€84,700
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