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Дуплексы возле озера в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
1968
Sekerhane Mahallesi
1162
Аланья
1162
Gazipasa
18
Мерсин
14
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Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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