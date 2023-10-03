Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Средиземноморский регион

Коммерческая недвижимость с бассейном в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
191
Sekerhane Mahallesi
133
Аланья
130
Мерсин
5
45 объектов найдено
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
€2,04 млн
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
€8,80 млн
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya в Аланья, Турция
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
€3,61 млн
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной в Аланья, Турция
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
€5,89 млн
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
€24,20 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
€10,73 млн
Коммерческая с бассейном, с Podhodit dlya grazhdanstva в Аланья, Турция
Коммерческая с бассейном, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Здание типа вилла на 5 квартир на берегу моря в KESTEL для гражданстваРайон: Анталья, Аланья…
€858,000
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Мерсин, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в MERSİNРайон: Мерсин, Мезитли, ТеджеРасстояние…
€121,800
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Этаж 1/1
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, ПаялларОтель сост…
€13,75 млн
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
€2,04 млн
Коммерческая с бассейном в Аланья, Турция
Коммерческая с бассейном
Аланья, Турция
Этаж 1/4
Четырехэтажное здание рядом с ПЕЩЕРОЙ ДАМЛАТАШ В АЛАНИИРайон: Анталья, АланьяВ Здании: 6 КВА…
€902,000
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Площадь 472 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин в новом комплексе премиум класса в GÜLLER PINARI Район: Анталья, Алань…
€608,900
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Payallar, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Payallar, Турция
Комнаты 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в PayallarРайон: Анталья, Аланья, ПаялларРассто…
€270,480
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с охраной в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь в комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КадыкёйКомплекс расположен в одно…
€520,400
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 530 м²
Этаж 1/1
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
€4,64 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 570 м²
Этаж 1/1
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
€3,32 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на 2…
€2,45 млн
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Помещение для магазина в уникальном новом комплексе премиум качества в АнталииРайон: Анталья…
€885,000
Офис с бассейном, с сауной, с джакузи в Аланья, Турция
Офис с бассейном, с сауной, с джакузи
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
€199,000
Коммерческая с бассейном, с охраной в Аланья, Турция
Коммерческая с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Одноэтажное коммерческое помещение в новом центре для гражданства в ОбаРайон: Анталья, Алань…
€450,000
Коммерческая с бассейном, с охраной в Аланья, Турция
Коммерческая с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
Площадь 305 м²
Этаж 2/3
Двухэтажное коммерческое помещение в новом центре для гражданства в ОбаРайон: Анталья, Алань…
€650,000
Коммерческая с бассейном, с охраной в Аланья, Турция
Коммерческая с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
Площадь 602 м²
Этаж 1/3
Трехэтажное коммерческое помещение в новом центре для гражданства в ОбаРайон: Анталья, Алань…
€1,25 млн
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с интернетом в Каракокали, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с интернетом
Каракокали, Турция
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь в роскошном строящемся комплексе в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРассто…
€450,000
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Площадь 31 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь в строящемся проекте премиум класса в KARGICAKРайон: Анталья, Аланья, К…
€140,000
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение в новом комплексе в AlanyaРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до…
€620,000
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение из двух магазинов в новом элитном комплексеРайон: Анталья, Аланья, Са…
€825,700
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Площадь 1 676 м²
Этаж 1/4
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
€2,04 млн
Отель с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Площадь 1 800 м²
Этаж 1/6
4-Звездочный отель на 160 номеров на первой линии моря в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, Кон…
€10,45 млн
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yenikoey, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yenikoey, Турция
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/3
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
€3,30 млн
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Помещение для магазина в новой резиденции в ДемирташРайон: Анталья, Аланья, ДемирташРасстоян…
€350,000

Типы недвижимости в Средиземноморский регион

отели
офисы
магазины
Realting.com
Перейти