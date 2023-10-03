ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Средиземноморский регион
Магазины
Магазины с бассейном в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
8
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Аланья, Турция
600 м²
1/1
Частный магазин в районе Кестель Район: Анталья, Аланья, КестелЧастный магазин на продажу в…
€767,803
Рекомендовать
Магазин 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мерсин, Турция
2
150 м²
1
Инвестиционный Магазин с Парковкой на 8 Автомобилей в Эрдемли, Мерсин Магазин находится в Ме…
€335,812
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
€10,83 млн
Рекомендовать
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с tech
Алания, Турция
3
150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€226,812
Рекомендовать
Магазин с Вид на жительство и гражданство, с События
Измир, Турция
63 м²
Наслаждайтесь привилегией Folkart Towers Residence со своей семьей и близкими. Жизнь стоит н…
€152,127
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Аланья, Турция
4
3
150 м²
5
Представляем вам готовый коммерческий проект в центре Аланьи. Это большой современный проект…
€225,000
Рекомендовать
Магазин 2 комнаты с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Мраморноморский регион, Турция
2
1
40 м²
9
Магазин находится в Чишли Стамбуле, очень популярен среди туристов, особенно среди арабских …
€286,261
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1 676 м²
1/4
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
€2,06 млн
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с интернетом, с охраной
Аланья, Турция
55 м²
1/1
Торговая площадка в торговом комплексе в TürklerРайон: Анталья, Аланья, ТюрклерРасстояние до…
€213,840
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
75 м²
1/1
Помещение для магазина в АланьиРайон: Анталья, Аланья, СарайМесто пятничного рынка#2260
€339,922
Рекомендовать
Отель
Стамбул, Турция
Турция г. Стамбул Отель 4**** в центре Успешно работающи…
€5,67 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, кафе, с детской игровой комнатой
Аланья, Турция
1
1
50 м²
4
Объекты коммерческой недвижимости в Турции последние годы становятся все более востребованны…
€225,000
Рекомендовать
Типы недвижимости в Средиземноморский регион
коммерческая недвижимость
отели
офисы
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL