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Продажа готового бизнеса в Средиземноморском регионе, Турция

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1 объект найдено
Готовый бизнес 60 м² в Средиземноморский регион, Турция
Готовый бизнес 60 м²
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этот современный коммерческий и офисный проект, расположенный в самом сердце Авсаллара на ул…
$105,286
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