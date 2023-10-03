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Продажа офисных помещений с бассейном в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
15
Sekerhane Mahallesi
8
Аланья
8
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7 объектов найдено
Офис с бассейном, с сауной, с джакузи в Аланья, Турция
Офис с бассейном, с сауной, с джакузи
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
€199,000
Офис 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Офис 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
1+1 Хоум офис в стиле ЛофтРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1280Началось …
€150,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€160,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€155,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Cleopatra Littore Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
€160,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Клеопатра Литторе Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
€171,000
Офис 1 комната с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Kepez, Турция
Офис 1 комната с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Kepez, Турция
Комнаты 1
Площадь 61 м²
€34,680

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