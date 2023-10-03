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Отели с видом на горы в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
56
Sekerhane Mahallesi
36
Аланья
36
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1 объект найдено
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yenikoey, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yenikoey, Турция
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/3
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
€3,30 млн

Типы недвижимости в Средиземноморский регион

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