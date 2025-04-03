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Квартиры с садом в Marmaris, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Мармарис, Турция
Квартира 4 комнаты
Мармарис, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция Предлагаются виллы с бассейнами. Площа…
$718,835
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Параметры недвижимости в Marmaris, Турция

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