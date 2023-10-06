ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Мраморноморский регион
Пентхаусы
Пентхаусы возле озера в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
32
Сарыер
3
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Конаклы, Турция
5
3
160 м²
1/2
Вилла 4+1 в Конаклы Рады Вам представить меблированную виллу 4+1 в уютном жилом компл…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
7
5
303 м²
Трехэтажная Вилла с Открытым Видом на Море в Гюндогане, Бодрум Отдельная вилла находится в Г…
€2,77 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
2
1
40 м²
3
В нашем каталоге появилась квартира планировки 1+1 в новом доме с инфраструктурой. Квартира …
€142,462
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
1
1
75 м²
Продается квартира в Алании, расположенная в современной резиденции, имеет площадь 75 квадра…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2
1
42 м²
Новый семейный комплекс в Махмутларе. 850 м. от моря. Представляем вашему вниманию новый ин…
€123,979
Рекомендовать
Вилла 6 комнат
Средиземноморский регион, Турция
6
ИНТЕРЬЕРКондиционерКабельное телевидениеЖалюзиОткрытая кухняДжакузиБытовая техникаТеррасаБал…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с гаражом, с садом
Аланья, Турция
1
1
48 м²
Новый проект строится в привлекательном районе Аланьи - Оба. Квартиры имеют уникальный вид н…
€132,225
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с зоной для барбекю
Алания, Турция
4
150 м²
1/4
Квартира 3+1 в Джикджилли Представляем Вашему вниманию квартиру 3+1 в уютном жилом ко…
€195,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Bueyuekkumluca, Турция
5
300 м²
Вилла с видом на море, открытым бассейном, террасой, парковкой. Планировка 4 + 1 (4 спаль…
€206,460
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
5
170 м²
2/2
Уютная квартира без мебели для получения гражданства 4+1 в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, Д…
€287,003
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Gazipasa, Турция
2
55 м²
2/9
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
€140,946
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL