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Турция
Жилая
Мраморноморский регион
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры возле озера в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
22
Многоуровневые квартиры
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Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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