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Кондо возле озера в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
8
Кондо В архив
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Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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