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Realting.com
Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион
Коммерческая недвижимость с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
94
Кагытхане
6
Кючюкчекмедже
6
Шишли
5
Бурса
3
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
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15 объектов найдено
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Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
2
65 м²
10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с лифтом, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
1
64 м²
1/1
Помещение под магазин в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРайо…
€236,100
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
1
117 м²
1/2
Двухэтажный магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в С…
€395,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
1
256 м²
1/1
Магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в СтамбулеРайон…
€607,300
Рекомендовать
Офис с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
138 м²
1/1
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
€489,400
Рекомендовать
Коммерческая с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
247 м²
1/1
Коммерческое помещение под магазин в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВ…
€689,400
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
187 м²
1/1
Большое коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Ста…
€1,21 млн
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
183 м²
1/1
Коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кю…
€1,18 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном
Bahcelievler Mahallesi, Турция
254 м²
1/1
Коммерческая недвижимость для вашего бизнеса в самом востребованном и быстро растущем районе…
€639,600
Рекомендовать
Коммерческая с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Мраморноморский регион, Турция
60 м²
1/1
Коммерческая недвижимость под магазины и другой бизнес в инвестиционно-привлекательном район…
€212,700
Рекомендовать
Коммерческая с бассейном, с сауной, с охраной
Ускюдар, Турция
283 м²
1/1
Помещение для магазина в роскошном комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскю…
€1,35 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
148 м²
1/1
Помещение под магазин в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, Топсел…
€652,900
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
60 м²
1/1
Офисное помещение в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПр…
€213,600
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной
Шишли, Турция
91 м²
1/1
Офис в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамб…
€431,900
Рекомендовать
Отель с бассейном, в центре города, с видом на город
Стамбул, Турция
Отель из 90 номеров, расположен рядом с выставочными и конференц-центрами, а также торговыми…
€22,50 млн
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