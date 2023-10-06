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Магазины с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
17
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3 объекта найдено
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Бейликдюзю, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Бейликдюзю, Турция
Площадь 80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€429,000
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€492,000
Магазин 7 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Gemlik, Турция
Магазин 7 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Gemlik, Турция
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Магазин в Бурсе, Гемлик, с Готовым Арендатором и Арендным Доходом. Магазин на продажу в Бурс…
€208,000

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