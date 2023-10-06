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Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион
Магазины
Магазины с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
17
Магазин
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