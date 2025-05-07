Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Мраморноморском регионе, Турция

коммерческая недвижимость
95
отели
23
офисы
14
инвестиционная недвижимость
6
Показать больше
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 175 м² в Фатих, Турция
Ресторан, кафе 175 м²
Фатих, Турция
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Видовое Кафе на Оживленной Улице Стамбула в Фатихе, Балат. Кафе на продажу в Фатихе, Стамбул…
$2,24 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти