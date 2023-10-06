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Продажа офисных помещений с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
26
Шишли
4
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2 объекта найдено
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€391,000
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 424 м²
Количество этажей 29
Роскошные Офисы в Отличном Месте в Стамбуле, Малтепе. Шикарные офисы в Стамбуле с первокласс…
€1,29 млн

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