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Отели с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
14
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1 объект найдено
Отель с бассейном, в центре города, с видом на город в Стамбул, Турция
Отель с бассейном, в центре города, с видом на город
Стамбул, Турция
Отель из 90 номеров, расположен рядом с выставочными и конференц-центрами, а также торговыми…
€22,50 млн

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