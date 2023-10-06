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Отели с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
14
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2 объекта найдено
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом в Фатих, Турция
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом
Фатих, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минутах хо…
€2,37 млн
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Текирдаг, Турция
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Текирдаг, Турция
Площадь 450 м²
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
€770,000

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