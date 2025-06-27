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Замки с садом в Мраморноморском регионе, Турция

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2 объекта найдено
Замок 8 спален в Башискеле, Турция
Замок 8 спален
Башискеле, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 964 м²
Расположенные в Кокаэли, процветающем промышленном центре в Турции, эти специально разработа…
$2,77 млн
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Замок 9 спален в Эюп, Турция
Замок 9 спален
Эюп, Турция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 000 м²
Этот необыкновенный, уникально спроектированный замок расположен в Гоктурке, Эйюпсултан, одн…
$23,13 млн
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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

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