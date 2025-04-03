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Виллы с гаражом в Manavgat, Турция

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1 объект найдено
Вилла с бассейном, с гаражом, с охраной в Кумкей, Турция
Вилла с бассейном, с гаражом, с охраной
Кумкей, Турция
Площадь 541 м²
Новый проект вилл премиум-класса на границе городов Сиде и Манавгат. Сиде и Манавгат – орган…
$1,75 млн
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Параметры недвижимости в Manavgat, Турция

с бассейном
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
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