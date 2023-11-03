  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Manavgat
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Manavgat, Турция

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Скоро здесь будут объекты
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Gazipasa, Турция
50 м² 1 ванная
€129,413
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1 ванная
€156,188
Квартира 5 комнат
Алания, Турция
160 м² 1 ванная
€281,238
Квартира 2 комнаты
Алания, Турция
61 м² 1 ванная
€241,628
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
185 м²
€886,978
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Yesilkoey, Турция
52 м²
€109,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
63 м² 1 ванная
€68,735
Вилла 6 комнат с детской площадкой, с basseyn, с predostavlyaetsya VNZh
Турция
350 м²
€670,000
Новости в Турции
03.11.2023
Правовое регулирование посуточной аренды в Турции: что меняется
02.11.2023
Как планируется увеличить предложение жилья в Стамбуле — новый план экспертов рынка
19.10.2023
Правила выдачи ВНЖ Турции на основании недвижимости меняются. Как именно?
10.10.2023
Шале на 46 «квадратов» за €60,000. В Турции продается интересная новостройка
29.09.2023
Районы Турции, где иностранцы могут получить ВНЖ путём покупки недвижимости
19.09.2023
Сколько иностранцев живет в Турции по ВНЖ, и как их число сократилось за последние полгода
15.09.2023
Скандал на рынке недвижимости Турции: россиянин купил 80 квартир и организовал нелегальный отель
29.08.2023
Новые условия ипотечных кредитов в Турции: что изменится для покупателей недвижимости
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти